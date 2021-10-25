"8 июля ударил первый молот по старой жизни, по старой инфраструктуре. За 3 месяца покрасили 4 тысячи тонн металла. Весь наш паучок окрашен.

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А когда я приезжал раньше, то краски практически не было. Была ржавчина, все ободранное было. Огромная масса металла стояла вся выгоревшая, без блеска. Он сразу превратился из паучка в мертвого таракана. Все было уничтожено. По-хорошему, поймать бы этого щенка и уши ему надрать за то, что он здесь натворил", – сказал Ярославский для программы Великий футбол.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас бывший владелец восстанавливает Металлист, который сейчас выступает в Первой лиге.

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