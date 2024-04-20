У рамках суботньої програми 34-го туру АПЛ свої матчі зіграли команди, які борються за виживання. Звіт читайте на "Футбол 24".

Єгор Ярмолюк знову вийшов на заміну в АПЛ / скріншот з трансляції Setanta Sports

Чемпіонат Англії 2023/24, 34-й тур

Лутон – Брентфорд – 0:5

Голи: Вісса, 24, 45+1, Піннок, 62, Льюїс-Поттер, 64, Шаде, 86

Шеффілд Юнайтед – Бернлі – 1:4

Голи: Хамер, 52 – Бруун Ларсен, 38, Ассіньйон, 40, Фостер, 58, Гудмундссон, 71

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Лутон не зміг покинути зону вильоту з АПЛ. У рідних стінах підопічні Роба Едвардса зазнали розгрому від Брентфорда. Ярмолюк вийшов аж на 82-й хвилині за рахунку 0:4, а ще за дві хвилини "бджоли" забили вп'яте – українець взяв обмежену участь в гольовій атаці, створюючи варіанти передачі у фланг. До речі, його команда вперше за 160 матчів у елітному дивізіоні провела 5 голів на виїзді..

У компенсований час Беррі розмочив рахунок, але на більше господарів не вистачило. 1:5. Таким чином, Брентфорд відірвався від трійки аутсайдерів на десять очок. Лутон же залишається у одному заліковому балі від рятівної 17-ї позиції. Ярмолюк же за свої 14 хвилин встиг тільки заробити штрафний, а нічим цікавішим Єгор не запам'ятався.

У паралельній зустрічі Бернлі розгромив Шеффілд – 1:4. Таким чином, "блейдс" стали третьою командою в історії елітного англійського дивізіону, якій вдалося пропустити 50+ голів у рідних стінах в одному чемпіонаті. До цього такий антирекорд встановлювали Астон Вілла (сезон 1935/36) та Челсі (16959/60).

Внаслідок цього провалу Шеффілд залишився у десяти залікових балах від рятівної 17-ї позиції. Бернлі ж бракує тільки трьох.

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