На своєму офіційному сайті FA оголосили про внесення змін у регламент Кубка Англії. Вони почнуть діяти з сезону 2024/25.

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Усіма кубкові матчі будуть проводитися у вихідні, включаючи п'ятий раунд, який протягом останніх п'яти сезонів проводився в середині тижня. Четвертий раунд матиме розширене вікно з п'ятниці по середу, щоб дати змогу вболівальникам спостерігати за футбольними іграми. В дні, коли буде проводитися Кубок Англії, матчів в АПЛ не буде, навіть якщо клуби вже покинули змагання. Починаючи з першого раунду, змагання відбуватимуться без повторних ігор.

Фінал Кубка Англії проходитиме у передостанній уїк-енд сезону АПЛ, у суботу. Крім того, у п'ятницю ввечері напередодні фіналу не будуть гратимуть матчі в чемпіонаті, щоб дати змогу зосередитися на підготовці до цієї визначної події. Також планується збільшити фінансування турніру.

За путівку у фінал Кубка Англії у поточному сезоні поборються Манчестер Сіті та Челсі, які зіграють 20 квітня, а також Ковентрі Сіті та Манчестер Юнайтед. Гра останніх відбудеться 21 квітня. Фінал турніру заплановано на 25 травня 2024 року.

Нагадаємо, що в АПЛ виступає низка українських футболістів. Олександр Зінченко виступає за Арсенал, Михайло Мудрик за Челсі, Віталій Миколенко за Евертон, Ілля Забарний за Борнмут, Єгор Ярмолюк за Брентфорд.

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