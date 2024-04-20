В рамках субботней программы 34-го тура АПЛ свои матчи сыграли команды, которые борются за выживание. Отчет читайте на "Футбол 24".

Егор Ярмолюк снова вышел на замену в АПЛ/скриншот по трансляции Setanta Sports

Чемпионат Англии 2023/24, 34-й тур

Лутон – Брентфорд – 0:5

Голы: Висса, 24, 45+1, Пиннок, 62, Льюис-Поттер, 64, Шаде, 86

Шеффилд Юнайтед – Бернли – 1:4

Голы: Хамер, 52 – Бруун Ларсен, 38, Ассиньон, 40, Фостер, 58, Гудмундссон, 71

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Лутон не смог покинуть зону вылета из АПЛ. В родных стенах подопечные Роба Эдвардса потерпели разгром от Брентфорда. Ярмолюк вышел аж на 82-й минуте при счете 0:4, а еще через две минуты "пчелы" забили в пятый раз – украинец принял ограниченное участие в голевой атаке, создавая варианты передачи во фланг. Кстати, его команда впервые за 160 матчей в элитном дивизионе провела 5 голов на выезде...

В компенсированное время Берри размочил счет, но на большее хозяев не хватило. 1:5. Таким образом, Брентфорд оторвался от тройки аутсайдеров на десять очков. Лутон же остается в одном зачетном балле от спасительной 17-й позиции. Ярмолюк же за свои 14 минут успел только заработать штрафной, а ничем более интересным Егор не запомнился.

В параллельной встрече Бернли разгромил Шеффилд – 1:4. Таким образом, "блейдс" стали третьей командой в истории элитного английского дивизиона, которой удалось пропустить 50+ голов в родных стенах в одном чемпионате. До этого такой антирекорд устанавливали Астон Вилла (сезон 1935/36) и Челси (16959/60).

Вследствие этого провала Шеффилд остался в десяти зачетных баллах от спасительной 17-й позиции. Бернли же не хватает только трех.

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