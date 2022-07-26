Ярмолюк дебютував за першу команду Брентфорда – українець став співавтором переможного гола
Брентфорд у товариському поєдинку обіграв Брайтон. Українець Єгор Ярмолюк вийшов на заміну.
Товариський матч
Брайтон – Брентфорд – 0:1
Гол: Тоні, 78
Єгор Ярмолюк розпочав поєдинок у запасі та вийшов на 62-й хвилині. Для 18-річного українця це дебют за основну команду Брентфорда – раніше екс-хавбек СК Дніпро-1 встиг зіграти за молодіжку.
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Саме після виходу Ярмолюка Брентфорд і забив єдиний гол у ворота Брайтона. В активі українця передгольовий пас (хавбек вдало зіграв на перехопленні та розпочав гольову атаку), а влучний удар до свого активу записав нападник Іван Тоні. 1:0 – дружня дуель представників АПЛ завершилася на користь Брентфорда.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 отримав за хавбека молодіжної збірної України 1,5 млн євро, а гравець підписав контракт на три роки.
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