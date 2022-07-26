Товариський матч

Брайтон – Брентфорд – 0:1

Гол: Тоні, 78

Єгор Ярмолюк розпочав поєдинок у запасі та вийшов на 62-й хвилині. Для 18-річного українця це дебют за основну команду Брентфорда – раніше екс-хавбек СК Дніпро-1 встиг зіграти за молодіжку.

Баварія була серед претендентів на Ярмолюка, – ЗМІ

Саме після виходу Ярмолюка Брентфорд і забив єдиний гол у ворота Брайтона. В активі українця передгольовий пас (хавбек вдало зіграв на перехопленні та розпочав гольову атаку), а влучний удар до свого активу записав нападник Іван Тоні. 1:0 – дружня дуель представників АПЛ завершилася на користь Брентфорда.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 отримав за хавбека молодіжної збірної України 1,5 млн євро, а гравець підписав контракт на три роки.

Ярмоленко оминув Динамо: чому це матиме тяжкі наслідки не тільки для команди Луческу?