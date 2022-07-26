Товарищеский матч

Брайтон – Брентфорд – 0:1

Гол: Тони, 78

Егор Ярмолюк начал поединок в запасе и вышел на 62-й минуте. Для 18-летнего украинца это дебют за основную команду Брентфорда – ранее экс-хавбек СК Днепр-1 успел сыграть за молодежку.

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Именно после выхода Ярмолюка Брентфорд забил единственный гол в ворота Брайтона. В активе украинца предголевой пас (хавбек удачно сыграл на перехвате и начал голевую атаку), а точный удар в свой актив записал нападающий Иван Тони. 1:0 – дружеская дуэль представителей АПЛ завершилась в пользу Брентфорда.

Напомним, СК Днепр-1 получил за хавбека молодежной сборной Украины 1,5 млн евро, а игрок подписал контракт на три года.

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