Арсенал здобув перемогу над Брентфордом (1:0) у 13 турі чемпіонату Англії. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Вперше Єгор Ярмолюк з'явився в стартовому складі Брентфорда на матч АПЛ. Українець провів доволі непоганий матч, але перемогу святкувала команда іншого нашого земляка.

Арсенал дотиснув Брентфорд та став лідером АПЛ – Зінченко врятував і став найкращим, солідний дебют Ярмолюка

Олександр Зінченко вийшов у старті на матч проти Брентфорда. Захисник став найкращим у складі "канонірів" і врятував свою команду під пропущеного гола. А приніс перемогу Арсеналу Хаверц, який забив єдиний м'яч у зустрічі.

"Каноніри" завдяки перемозі очолили турнірну таблицю АПЛ, посунувши Манчестер Сіті. Арсенал має 30 балів, "містяни" – 29, а Ліверпуль перебуває на третьому місці з 28 очками.