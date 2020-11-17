"Зараз не слід говорити про якісь гіпотетичні моменти. Я знаю, що Вест Хем дуже просив керівництво УАФ відпустити Ярмоленка якомога раніше після того, як у нього виявили COVID-19.

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Тобто у Вест Хемі на нього розраховують. Давайте не будемо квапитися. Я не вірю, що Ярмоленко найближчим часом може опинитися у Фенербахче. Гадаю, що йому краще повернутися в Україну", – розповів Циганик у ефірі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, Ярмоленко у поточному сезоні провів 8 матчів, відзначився 2 голами та 3 асистами. Контракт українця з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року.

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