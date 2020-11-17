"Сейчас не следует говорить о каких-то гипотетических моментах. Я знаю, что Вест Хэм очень просил руководство УАФ отпустить Ярмоленко как можно раньше после того, как у него обнаружили COVID-19.

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То есть в Вест Хэме на него рассчитывают. Давайте не будем торопиться. Я не верю, что Ярмоленко в ближайшее время может оказаться в Фенербахче. Думаю, что ему лучше вернуться в Украину", – рассказал Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Напомним, Ярмоленко в текущем сезоне провел 8 матчей, отметился 2 голами и 3 ассистами. Контракт украинца с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года.

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