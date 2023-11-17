"Русские спортсмены! Если вы хотите вернуться в мировой спорт, а не кататься на соревнования во всевозможные Сомали, вам тоже будет полезно хотя бы непублично агитировать свое окружение сдаваться в плен, а не идти на забой в Украину. Чем дольше вы будете молчать, тем больше вероятность, что вам до конца карьеры придется сидеть дома.

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Те россияне, которые испытывают чувство самосохранения, которые хотят жить и не хотят становиться пушечным мясом кремлевского деда, могут обратиться к Хочу жить, – сказал Ярмоленко на ютуб-канале YouTube-каналы Хочу жить

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022, начав полномасштабную войну на территории нашей страны.

Ярмоленко вернусь в Динамо этим летом. В нынешнем сезоне Андрей сыграл за "бело-синих" 9 матчей, в которых отличился четырьмя голами и отдал результативную передачу.

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