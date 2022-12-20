Андрій Ярмоленко перервав свою тривалу "суху" серію у матчах за Аль-Айн.

Українець вразив ворота Бані Яса в рамках 11 туру чемпіонату ОАЕ. Для Ярмоленка це була перша результативна дія за останні 2 місяці (6 матчів).

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Аль-Айн провів гольову атаку на 28-й хвилині зустрічі. Підопічні Сергія Реброва "перекусили" суперника на його ж половині і відразу скористались простором. Лівий вінгер Соф'ян Рахімі протягнув м'яч, а потім викотив ідеальну передачу Ярмоленку під порожні ворота. Андрій не схибив і відразу пішов дякувати партнеру.

Загалом для Ярмоленка це був 11 матч і 4 гол в рамках чемпіонату. Він є третім бомбардиром Аль-Айна після Лаба (10 голів) і того-таки Рахімі (6).