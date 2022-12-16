– Ви, напевно, чули, що Кріштіану Роналду може перейти до саудівського Аль-Насра. Чи можете уявити собі ситуацію, коли ви – тренер Кріштіану Роналду?

– Не знаю, мені було б цікаво працювати з будь-якими зірковими гравцями. Це непросто, але це хороше вміння. У будь-якому разі, це буде вибір самого Роналду. Якщо він захоче спробувати себе у цьому світі, цьому чемпіонаті, то я побажаю йому лише удачі.

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– Напевне, ваш старший син був би дуже щасливий з цього приводу?

– Йому дуже подобається Кріштіану Роналду, але його пріоритети швидко змінюються. Спочатку йому подобався Мессі, тепер – Роналду. Ще Мбаппе зараз дуже подобається. Він стежить за всіма командами, де грають зірки, – розповів Ребров на YouTube-каналі своєї дружини Анни.

Нагадаємо, сам український фахівець вже другий рік очолює Аль-Айн, який привів до титулу чемпіона ОАЕ.

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