Ребров не проти бачити Роналду у своїй команді – один фанат Кріша дуже зрадіє
Керманич Аль-Айна Сергій Ребров не боїться тренувати зірок світового масштабу.
– Ви, напевно, чули, що Кріштіану Роналду може перейти до саудівського Аль-Насра. Чи можете уявити собі ситуацію, коли ви – тренер Кріштіану Роналду?
– Не знаю, мені було б цікаво працювати з будь-якими зірковими гравцями. Це непросто, але це хороше вміння. У будь-якому разі, це буде вибір самого Роналду. Якщо він захоче спробувати себе у цьому світі, цьому чемпіонаті, то я побажаю йому лише удачі.
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– Напевне, ваш старший син був би дуже щасливий з цього приводу?
– Йому дуже подобається Кріштіану Роналду, але його пріоритети швидко змінюються. Спочатку йому подобався Мессі, тепер – Роналду. Ще Мбаппе зараз дуже подобається. Він стежить за всіма командами, де грають зірки, – розповів Ребров на YouTube-каналі своєї дружини Анни.
Нагадаємо, сам український фахівець вже другий рік очолює Аль-Айн, який привів до титулу чемпіона ОАЕ.
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