Атакувальний півзахисник Аль-Айна і збірної України відзначився першим забитим м'ячем у новій команді.

Товариський матч

Аль-Айн – Хаур-Факкан – 3:1

Голи: Лаба, 22, Рахімі, 24, Ярмоленко, 61 – ?, 86

Аль-Айн зіграв черговий контрольний поєдинок на міжсезонних зборах. Підопічні Сергія Реброва впевнено обіграли Хаур-Факкан, який також представляє Об'єднані Арабські Емірати.

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У стартовому складі Аль-Айна вийшов Андрій Ярмоленко, який приєднався до клубу з ОАЕ на правах вільного агента. Лідер збірної України відіграв весь поєдинок, а на 61-й хвилині відзначився забитим м'ячем. Це перший гол 32-річного вінгера за Аль-Айн. Для цього Ярмоленку знадобилося 6 матчів.

Перший офіційний матч команди Реброва у сезоні 2022/23 запланований на 2 вересня.

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