Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Атакующий полузащитник Аль-Айна и сборной Украины отличился первым забитым мячом в новой команде.
Товарищеский матч
Аль-Айн – Хаур-Факкан – 3:1
Голы: Лаба, 22, Рахими, 24, Ярмоленко, 61 – ?, 86
Аль-Айн сыграл очередной контрольный поединок на межсезонных сборах. Подопечные Сергея Реброва уверенно обыграли Хаур-Факкан, также представляющий Объединенные Арабские Эмираты.
Малиновский согласился перейти в Марсель, – СМИ
В стартовом составе Аль-Айна вышел Андрей Ярмоленко, присоединившийся к клубу из ОАЭ на правах свободного агента. Лидер сборной Украины отыграл весь поединок, а на 61-й минуте отличился забитым мячом. Это первый гол 32-летнего вингера за Аль-Айн. Для этого Ярмоленко понадобилось 6 матчей.
Первый официальный матч команды Реброва в сезоне 2022/23 запланирован на 2 сентября.
Ярмоленко оминув Динамо: чому це матиме тяжкі наслідки не тільки для команди Луческу?