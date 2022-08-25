Товарищеский матч

Аль-Айн – Хаур-Факкан – 3:1

Голы: Лаба, 22, Рахими, 24, Ярмоленко, 61 – ?, 86

Аль-Айн сыграл очередной контрольный поединок на межсезонных сборах. Подопечные Сергея Реброва уверенно обыграли Хаур-Факкан, также представляющий Объединенные Арабские Эмираты.

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В стартовом составе Аль-Айна вышел Андрей Ярмоленко, присоединившийся к клубу из ОАЭ на правах свободного агента. Лидер сборной Украины отыграл весь поединок, а на 61-й минуте отличился забитым мячом. Это первый гол 32-летнего вингера за Аль-Айн. Для этого Ярмоленко понадобилось 6 матчей.

Первый официальный матч команды Реброва в сезоне 2022/23 запланирован на 2 сентября.

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