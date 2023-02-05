На старті другого тайму Ярмоленко зробив рахунок 1:3 на користь своєї команди. Українець отримав м'яч на фланзі, віддав партнеру та змістився в центр, де отримав пас у відповідь. Андрій одразу обігрався з Лабою в стінку, після чого вискочив віч-на-віч та спокійно реалізував його.

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Окрім цього Ярмоленко посприяв другому взяттю воріт суперника, заробивши пенальті – захисник завалив українця, а Лаба без проблем реалізував 11-метровий.

Зауважимо, що Ярмоленко забив вже свій восьмий гол у складі Аль-Айна, до яких ще додав 4 результативні передачі за 19 матчів.

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