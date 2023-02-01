Ребров видихнув, Ярмоленко розігнав вирішальну атаку – Аль-Айн натужно пройшов далі у Кубку Президента
Аль-Айн українських легіонерів продовжує боротьбу у всіх внутрішніх змаганнях ОАЕ.
Кубок Президента, 1/8 фіналу
Аль-Айн – Кхорфакан – 1:0
Гол: Валід, 73
Суперником Аль-Айна був середняк чемпіонату. Команда Реброва грала вдома і вважалася явним фаворитом, але на полі все складалося непросто.
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Андрій Ярмоленко звично вийшов у основі. Українець забивав у 2 матчах чемпіонату поспіль, але цього разу відзначитися не вдалося. Героєм Аль-Айна виявився півзахисник Фалах Валід. Саме він завершив єдину результативну атаку на 73-й хвилині зустрічі. Ярмоленко змістився з флангу та віддав м'яч партнеру. Потім господарям вдалася розкішна комбінація з трьома дотиками, пасом п'ятою і чіткою реалізацією Валіда. Камери відразу захопили Сергія Реброва, який видихнув з полегшенням.
Аль-Айн пробився до чвертьфіналу Кубка Президента, який не вигравав з 2018 року. Команда Реброва також гарантувала собі щонайменше півфінал Кубка ліги, а в чемпіонаті поступово наближається до групи лідерів.
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