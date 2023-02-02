Ярмоленко дав принципову згоду на повернення в Динамо, повідомляє журналіст Михайло Співаковський.

Ярмоленко хоче повернутись у Динамо, – журналіст

Зазначається, що Андрій вже розпочав переговори щодо дострокового розірвання контракту. Це ж намагається зробити і Сергій Ребров, якого сватають на посаду головного тренера збірної України. Втім, шанси на повернення в Україну Ярмоленка цієї зими значно вищі.

"Динамо потрібно буде виплатити компенсацію Аль-Айну, якщо перехід відбудеться взимку. Клуб з ОАЕ таким чином полегшить свій кошторис, адже Ярмоленко обходиться команді в копієчку. У випадку, якщо клуби не домовляться – трансфер відбудеться влітку. Але шанси на цей перехід прямо зараз – понад 50%", – йдеться в повідомленні.

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