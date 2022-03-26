Півзахисник Вест Хема долучився до антивоєнного протесту в столиці Англії.

Лідер збірної України не втратив можливості бодай на відстані підтримати своїх земляків. Ярмоленко активно допомагає фінансово рідному Чернігову, а сьогодні разом із коханою вийшов на мітинг у Лондоні.

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Світлину, на якій футболіст та його дружина Інна тримають синьо-жовті прапори, Андрій Ярмоленко виклав в Instagram.

Нагадаємо, березень став для українського вінгера врожайним у футбольному плані. Андрій забив у двох матчах поспіль – проти Астон Вілли в АПЛ та Севільї у Лізі Європи.

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