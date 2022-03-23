"Вдається забивати, напевно, завдяки нашим людям, українцям. Не напевно, а це 100 відсотків, тому що я бачу, як вони борються, як вони б’ються щодня. Завдяки вболівальникам Вест Хема та їхній підтримці. Я тут вже четвертий рік, і я жодного разу не чув і не відчував такої підтримки.

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Люди вже казали: "нехай він уже покине цей клуб", "велика зарплатня". Хочеш чи не хочеш, десь мимоволі тобі це трапляється: статті, у соцмережах десь відзначають. І я не відчував тієї підтримки, тої любові, до якого я звик у Києві – як до мене ставилися київські вболівальники.

І зараз відчув любов, повагу від усіх уболівальників Вест Хема, тому що вони бачать, як наша країна бореться, і всіляко намагаються підтримувати. Емоцій немає, ти не думаєш про футбол, але ти бачиш цих людей, бачиш, як усі стоять із прапорами України. Бачиш своїх родичів, друзів, свій народ, як вони борються. І як ти можеш вийти та не грати у футбол, або грати абияк?

Тому я просто сказав собі: "Ти просто виходь і бийся, як б’ється твій народ". І, дякувати богу, вдається ще й забивати важливі голи для своєї команди. Хочеться забити гол та показати всім людям, наскільки ми сильні. Що б із нами не відбувалося, ми все одно залишимося сильними, і наш дух ніхто не зможе зламати", – поділився Ярмоленко у програмі Денисов Time.

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