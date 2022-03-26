Лидер сборной Украины не упустил возможности хотя бы на расстоянии поддержать своих земляков. Ярмоленко активно помогает финансово родному Чернигову, а сегодня вместе с любимой вышел на митинг в Лондоне.

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Фотографию, на которой футболист и его жена Инна держат сине-желтые флаги, Андрей Ярмоленко выложил в Instagram.

Напомним, март стал для украинского вингера урожайным в футбольном плане. Андрей забил в двух матчах подряд – против Астон Виллы в АПЛ и Севильи в Лиге Европы.

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