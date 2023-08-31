"Поки що шанси суперників на вихід до наступного раунду розцінюю, як 50 на 50. Тиждень тому в столиці Румунії кияни продемонстрували один з найкращих своїх матчів за останні роки. Вони заслуговували кращої долі якби не дитячі помилки стоперів Попова та Сироти.

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"Дванадцятий гравець" Бешикташа? Нічого страшного, у складі Динамо вистачає гравців з чималим міжнародним досвідом виступів, як у єврокубках, так і в складі національної збірної. Звичайно, в дебюті буде складно призвичаїтися до галасу на стамбульській арені і найдієвіший аргумент змусити замовкнути місцевих фанів – забитий гол. Треба постаратися це зробити першими.

Щодо відсутності Ярмоленка... Будемо відвертими: поки що Андрій не тягне на роль лідера. Керманич Мірча Луческу, швидше за все, розраховує на Ярмоленка, як на досвідченого гравця, який своїми підказками допомагатиме молодим одноклубникам приймати правильні рішення. Це також дуже важливо, але, як на мене, відсутність Андрія – невелика втрата. Зрештою, переконаний, незамінних гравців не буває. На перших ролях в Динамо Бущан, Шапаренко, Сидорчук, Буяльський. Відсутність когось з них була б значно помітнішою", – сказав Кабанов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо поступилось Бешикташу з рахунком 2:3. Вже сьогодні, 31 серпня, кияни спробують реабілітуватись за прикру поразку і пробитись у груповий етап Ліги конференцій. Початок дійства о 21:00.

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