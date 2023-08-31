"Пока что шансы соперников на выход в следующий раунд расцениваю, как 50 на 50. Неделю назад в столице Румынии киевляне продемонстрировали один из лучших своих матчей за последние годы. Они заслуживали лучшей судьбы если бы не детские ошибки стопперов Попова и Сироты.

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"Двенадцатый игрок" Бешикташа? Ничего страшного, в составе Динамо хватает игроков с немалым международным опытом выступлений, как в еврокубках, так и в составе национальной сборной. Конечно, в дебюте будет сложно привыкнуть к шуму на стамбульской арене и самый действенный аргумент заставить замолчать местных фанатов – забитый гол. Надо постараться это сделать первыми.

Относительно отсутствия Ярмоленко... Будем откровенны: пока Андрей не тянет на роль лидера. Наставник Мирча Луческу, скорее всего, рассчитывает на Ярмоленко, как на опытного игрока, который своими подсказками будет помогать молодым одноклубникам принимать правильные решения. Это также очень важно, но, как по мне, отсутствие Андрея – небольшая потеря. В конце концов, убежден, незаменимых игроков не бывает. На первых ролях в Динамо Бущан, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский. Отсутствие кого-то из них было бы значительно заметнее", – сказал Кабанов в комментарии Sport.ua.

Напомним, в первом матче Динамо уступило Бешикташу со счетом 2:3. Уже сегодня, 31 августа, киевляне попытаются реабилитироваться за досадное поражение и пробиться в групповой этап Лиги конференций. Начало действа в 21:00.

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