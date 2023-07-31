Якщо початок туру був доволі нудним ("нулі" Оболоні та Колоса), то далі все пішло значно гарячіше.

Динамо розгромило Минай, але питання залишаються. Хто найбільше вразив у натужній перемозі Шахтаря над Металістом 1925? Чи не пора викликати "українського Гріліша" в збірну? Детальніше про ці та інші теми дивіться у випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

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