Новачок Аль-Айна Андрій Ярмоленко поділився враженнями від свого переходу до чемпіона ОАЕ.

"Привіт, вболівальники Аль-Айна. Я радий приєднатися до цього великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку", – наводить слова Ярмоленка офіційний твіттер Аль-Айна.

Ярмоленко офіційно приєднався до команди Реброва на Близькому Сході

Зазначимо, що Андрій сьогодні, 13 липня, несподівано приєднався до чемпіона ОАЕ, де возз'єднався з екс-тренером Динамо Сергієм Ребровим.

Нагадаємо, його контракт з Вест Хемом добіг кінця влітку 2022 року, тож до нового клубу Ярмоленко перейшов на правах вільного агента. Українця активно сватали в київське Динамо.

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