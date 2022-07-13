Новичок Аль-Айна Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от своего перехода к чемпиону ОАЭ.

"Привет, болельщики Аль-Айна. Я рад присоединиться к этому большому клубу. Обещаю вам сражаться за эту футболку", – приводит слова Ярмоленко официальный твиттер Аль-Айна.

Ярмоленко официально присоединился к команде Реброва на Ближнем Востоке

Отметим, что Андрей сегодня, 13 июля, неожиданно присоединился к чемпиону ОАЭ, где воссоединился с экс-тренером Динамо Сергеем Ребровым.

Напомним, его контракт с Вест Хэмом подошел к концу летом 2022 года, поэтому в новый клуб Ярмоленко перешел на правах свободного агента. Украинца активно сватали в киевском Динамо.

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