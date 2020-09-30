Українець Андрій Ярмоленко здивував англійське футбольне середовище своїми діями у кубковому матчі та отримав за це заслужену відзнаку.

Ярмоленко був визнаний найкращим гравцем 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Про це повідомила прес-служба змагань у своєму Твіттері.

Ярмоленко з найвищим балом у символічній збірній туру Кубка англійської ліги

У матчі проти Халл Сіті, у якому Вест Хем переміг з рахунком 5:1, українець по-справжньому феєрив – у його активі було два голи та стільки ж асистів. Після поєдинку Андрій отримав високі оцінки за гру від авторитетних ресурсів, був визнаний гравцем матчу та потрапив у символічну збірну туру.

До слова, у наступному раунді "молоти" зустрінуться з Евертоном. Двобій відбудеться сьогодні, 30 вересня, початок о 21:45.

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