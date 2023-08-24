Капітан збірної України Андрій Ярмоленко може пропустити не лише вирішальні матчі киян у кваліфікації Ліги конференцій.

Ярмоленко пропустив гру з Бешикташем через пошкодження – Андрій відчув м'язовий дискомфорт у грі проти Чорноморця та погіршив ситуацію на тренуванні, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що відновлення має тривати мінімум 2 тижні, тож, скоріш за все, Ярмоленко не зіграє і в матчі-відповіді проти Бешикташа. Через вік хавбека реабілітація триватиме довше, тож поєдинки України проти Англії та Італії (9 та 12 вересня відповідно) також під питанням.

Нагадаємо, влітку Ярмоленко повернувся до Динамо і відразу став ключовим гравцем для команди Луческу. 33-річний вінгер провів 5 матчів та відзначився 3 голами.

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