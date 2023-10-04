У розташуванні збірної України відбулась чергова заміна. Після травми Віктора Циганкова випав і лідер Динамо Андрій Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко через пошкодження також пропустить жовтневі матчі збірної України у відборі на Євро-2024, повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

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Сергій Ребров вже підшукав заміну капітану – до розташування "синьо-жовтих" отримав виклик Назарій Русин. До слова, нападник ще не дебютував за національну команду, хоча вже отримував виклик.

Нагадаємо, що раніше збірна України втратила через травму Віктора Циганкова. Також під питанням доля Михайла Мудрика, який отримав пошкодження у поєдинку за Челсі. Втім, прогнози оптимістичні – вінгер має шанси навіть зіграти в наступному матчі лондонців.

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