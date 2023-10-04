В расположении сборной Украины состоялась очередная замена. После травмы Виктора Цыганкова выпал и лидер Динамо Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко из-за повреждения также пропустит октябрьские матчи сборной Украины в оьборе на Евро-2024, сообщает официальный Telegram-канал УАФ.

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Сергей Ребров уже подыскал замену капитану – в расположение "сине-желтых" получил вызов Назарий Русин. К слову, нападающий еще не дебютировал за национальную команду, хотя уже получал вызов.

Напомним, что ранее сборная Украины потеряла из-за травмы Виктора Цыганкова. Также под вопросом судьба Михаила Мудрика, который получил повреждение в поединке за Челси. Впрочем, прогнозы оптимистичны – вингер имеет шансы даже сыграть в следующем матче лондонцев.

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