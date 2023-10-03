Заявка "синьо-жовтих" на жовтневі матчі зазнала певних змін через проблеми зі здоров'ям у Віктора Циганкова.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров знайшов заміну травмованому півзахиснику Жирони Віктору Циганкову.

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За повідомленням офіційного сайту УАФ, з резервного списку до основного переведено півзахисника СК Дніпро-1 Олександра Піхальонка.

Нагадаємо, Циганков відчув м'язовий дискомфорт у першому таймі матчу 8-го туру Ла Ліги проти Реала і у перерві попросив заміну. Обстеження виявило у Віктора травму двоголового м'яза стегна правої ноги. На відновлення йому знадобиться приблизно один місяць.

До слова, національна команда розпочне свій збір 8 жовтня у Празі. 14 жовтня "синьо-жовті" прийматимуть Північну Македонію, а 17 жовтня у гостях зіграють з Мальтою.

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