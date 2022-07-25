Товариський матч

Аль-Айн – Ханкофен-Хайлінг – 1:0

Гол: Рахімі, 33

Суперником Аль-Айна в контрольному поєдинку став німецький колектив Ханкофен-Хайлінг, який виступає в регіональній лізі Баварії (перше місце в дивізіоні Південь за підсумками минулого сезону).

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Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок у запасі, але вийшов на другий тайм. Це перший матч 32-річного українця в новому клубі після переходу з Вест Хема. На той момент рахунок був 1:0 на користь команди Сергія Реброва – єдиний гол у першому таймі забив Соф'ян Рахімі.

Цей рахунок у підсумку став остаточним – по перерві жодна з команд так і не забила. Перший офіційний матч Аль-Айна в сезоні 2022/23 запланований на 2 вересня.

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