Ярмоленко переможно дебютував за Аль-Айн
Вінгер збірної України вперше зіграв за команду Сергія Реброва, яка готується до сезону 2022/23.
Товариський матч
Аль-Айн – Ханкофен-Хайлінг – 1:0
Гол: Рахімі, 33
Суперником Аль-Айна в контрольному поєдинку став німецький колектив Ханкофен-Хайлінг, який виступає в регіональній лізі Баварії (перше місце в дивізіоні Південь за підсумками минулого сезону).
Ярмоленко отримав зірковий номер в Аль-Айні
Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок у запасі, але вийшов на другий тайм. Це перший матч 32-річного українця в новому клубі після переходу з Вест Хема. На той момент рахунок був 1:0 на користь команди Сергія Реброва – єдиний гол у першому таймі забив Соф'ян Рахімі.
Цей рахунок у підсумку став остаточним – по перерві жодна з команд так і не забила. Перший офіційний матч Аль-Айна в сезоні 2022/23 запланований на 2 вересня.
Ярмоленко оминув Динамо: чому це матиме тяжкі наслідки не тільки для команди Луческу?