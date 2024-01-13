Друга група футболістів Динамо прибула на плановий медогляд після виходу з відпустки, повідомляє Динамоманія.

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Серед інших, варто відзначити присутність Андрія Ярмоленка, який пропустив тривалий період через травму, та двох представників молодіжної команди, які поїдуть на збори з основою – захисника Тараса Михавка та форварда Матвія Пономаренка.

Одним з останніх до клініки приїхав Самба Діалло, який прибув з валізами одразу з аеропорту. Зазначається, що серед присутніх є Олександр Караваєв та Олександр Андрієвський, хоча вони проходили огляд з першою групою динамівців учора.

Друга партія гравців, яка сьогодні проходить медогляд, виглядає наступним чином:

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Захисники: Олександр Сирота, Тарас Михавко, Олександр Тимчик.

Півзахисники: Навін Малиш, Решат Рамадані, Антон Царенко, Володимир Шепелєв, Андрій Ярмоленко, Самба Діалло, Беніто.

Нападники: Матвій Пономаренко, Владислав Супряга.

Нагадаємо, Динамо розпочне зимові збори на клубній базі у Вітi-Литовській, а згодом, 19 січня, вирушить до Туреччини, де в рамках підготовки до другої частини сезону проведе 8 товариських матчів. Закордонний збір триватиме трохи менше місяця і завершиться 17 лютого.

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