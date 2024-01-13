Вторая группа футболистов Динамо прибыла на плановый медосмотр после выхода из отпуска, сообщает Динамомания.

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Среди прочих, стоит отметить присутствие Андрея Ярмоленко, который пропустил длительный период из-за травмы, а также двух представителей молодежной команды, которые поедут на сборы с основой – защитника Тараса Михавко и форварда Матвея Пономаренко.

Одним из последних в клинику приехал Самба Диалло, который прибыл с чемоданами сразу из аэропорта. Отмечается, что среди присутствующих есть Александр Караваев и Александр Андриевский, хотя они проходили осмотр с первой группой динамовцев вчера.

Вторая партия игроков, которая сегодня проходит медосмотр, выглядит следующим образом:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Александр Сирота, Тарас Михавко, Александр Тымчик.

Полузащитники: Навин Малыш, Решат Рамадани, Антон Царенко, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Самба Диалло, Бенито.

Нападающие: Матвей Пономаренко, Владислав Супряга.

Напомним, Динамо начнет зимние сборы на клубной базе в Вите-Литовской, а затем, 19 января, отправится в Турцию, где в рамках подготовки ко второй части сезона проведет 8 товарищеских матчей. Зарубежный сбор продлится чуть меньше месяца и завершится 17 февраля.

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