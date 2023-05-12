Команда Сергія Реброва не змогла повторити минулорічний успіх і посіла другу сходинку першості, гучно гримнувши дверима. Читайте звіт про завершальний поєдинок чемпіонату на "Футбол 24".

ОАЕ, 26-й тур

Аль-Айн – Аль-Батаех – 5:2

Голи: Ярмоленко, 2, 61, Лаба, 20, 45+1, Сантос, 79 – Лоренсі, 53 (п.), Абанг, 69

Ярмоленко забив красивий гол за Аль-Айн у фінальному матчі сезону – відео фірмового удару українця

У заключному турі чемпіонату ОАЕ Аль-Айн приймав одного з аутсайдерів – Аль-Батаех. Підопічні Сергія Реброва ще раніше втратили шанс здобути золото першості, тож боролись за престиж і другу сходинку. Український півзахисник Андрій Ярмоленко вже на самому початку зустрічі вивів Аль-Айн вперед, з лінії штранфого закрутивши сферу у дальній кут. Лаба в середині тайму подвоїв перевагу господарів, а вже у доданий час забив вдруге.

Одразу по перерві гості з пенальті один гол відквитали, але Ярмоленко відновив розрив у рахунку у три м'ячі, оформивши дубль – українець скористався помилкою голкіпера і добив круглого у порожні ворота. За 10 хвилин Аль-Батаех скоротив відставання, однак Сантос наприкінці матчу бодевільним ударом під поперечину поставив ефектну крапку. Ярмоленко, до слова, провів на полі 83 хвилини і був замінений на Мохамеда Ахмада.

Перемога принесла Аль-Айну 54 очки і другу сходинку турнірної таблиці ОАЕ, яка дає право зіграти у кваліфікації азійської Ліги чемпіонів. Однак, для команди Реброва сезон ще не завершений: на Ярмоленка і Ко очікують півфінальні поєдинки Кубка ліги проти Аль-Насра (17 і 21 травня) і можливість завоювати бодай якийсь трофей.

Нагадаємо, нещодавно Аль-Айн втратив шанс здобути Кубок президента ОАЕ, поступившись по пенальті Шарджі (12:13).

У поточному сезоні Ярмоленко провів за еміратський клуб 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 11 голів і віддав 6 результативних передач.

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