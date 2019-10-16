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Ярмоленко розкішно осоромив двох гравців Португалії, навіть не торкнувшись м'яча, – УЄФА відзначив гру українця

08:50 2100 Читать на русском
Ярмоленко розкішно осоромив двох гравців Португалії, навіть не торкнувшись м'яча, – УЄФА відзначив гру українця
Андрій Ярмоленко (зліва) / Футбол 24

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко відзначився геніальним рішенням у одному з епізодів матчу проти Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

УЄФА у своєму офіційному Twitter відзначив атаку "синьо-жовтих", в якій представник Вест Хема продемонстрував тонке розуміння гри.

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Ярмоленко попросив передачу від Руслана Маліновського, перебуваючи перед штрафним майданчиком Португалії в оточенні двох суперників. У останній момент вінгер помітив забігання Олександра Караваєва і просто пропустив м'яч під собою, чим неабияк збентежив опонентів. Завдяки такому рішенню Ярмоленка правий захисник збірної України отримав чимало простору на фланзі, однак атака не призвела до голу.

Нагадаємо, саме півзахисник Вест Хема забив переможний гол у ворота Португалії, який забезпечив нашій збірній достроковий вихід на Євро-2020.

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