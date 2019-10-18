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Ярмоленко разом з лідерами Вест Хема взяв участь в акції проти расизму

15:29 288 Читать на русском
Ярмоленко разом з лідерами Вест Хема взяв участь в акції проти расизму
Андрій Ярмоленко / Daily Mail

Клуби англійської Прем'єр-ліги виступили з офіційними заявами, в яких засудили будь-які прояви расизму.

Пости відповідного змісту вже були опубліковані в твіттер-акаунтах декількох клубів АПЛ, серед яких – лондонський Вест Хем.

В публікації лондонського клубу місце поруч з капітаном команди Марком Ноблом та зірковим бразильцем Феліпе Андерсоном зайняв нападник збірної України Андрій Ярмоленко.

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Нагадаємо, британське суспільство вкотре загострило увагу до проблеми расизму після того, як гравців національної збірної Англії регулярно ображали під час матчу проти Болгарії у відборі на Євро-2020.

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Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Марк Нобл Марк Нобл Феліпе Андерсон Феліпе Андерсон
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