Ярмоленко прокоментував свій гол у ворота Манчестер Юнайтед

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0) у матчі 6 туру АПЛ.

"Феліпе віддав чудову передачу, і я спробував пробити, вдалось відзначитись. Моя робота – забивати голи та віддавати асисти, також треба бути спокійним, коли виходиш на позицію, з якої треба пробивати або віддавати на партнера.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Я готовий не на 100%, але з кожною грою почуваю себе краще. Сподіваюсь, що краще зіграю у наступному поєдинку", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Вест Хема.

Українець відзначився голом у матчі 6 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, а його команда перемогла з рахунком 2:0.

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який знищив найдорожчого захисника світу