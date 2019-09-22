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Ярмоленко прокоментував свій гол у ворота Манчестер Юнайтед

19:29 1400 Читать на русском
Ярмоленко прокоментував свій гол у ворота Манчестер Юнайтед
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0) у матчі 6 туру АПЛ.

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Феліпе віддав чудову передачу, і я спробував пробити, вдалось відзначитись. Моя робота – забивати голи та віддавати асисти, також треба бути спокійним, коли виходиш на позицію, з якої треба пробивати або віддавати на партнера.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Я готовий не на 100%, але з кожною грою почуваю себе краще. Сподіваюсь, що краще зіграю у наступному поєдинку", – цитує Ярмоленка офіційний сайт Вест Хема.

Українець відзначився голом у матчі 6 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, а його команда перемогла з рахунком 2:0.

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який знищив найдорожчого захисника світу

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Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вест Хем - Манчестер Юнайтед Українці за кордоном
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