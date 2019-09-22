Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота Манчестер Юнайтед

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победы над Манчестер Юнайтед (2:0) в матче 6 тура АПЛ.

"Фелипе отдал прекрасную передачу, и я попытался пробить, удалось отличиться. Моя работа – забивать голы и отдавать ассисты, также надо быть спокойным, когда выходишь на позицию, с которой надо пробивать или отдавать на партнера.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Я готов не на 100%, но с каждой игрой чувствую себя лучше. Надеюсь, что лучше сыграю в следующем поединке", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

Украинец отметился голом в матче 6 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, а его команда победила со счетом 2:0.

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