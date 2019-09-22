toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ВОРСКЛА - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ ДЕСНА - ШАХТЕР ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота Манчестер Юнайтед

19:29 449 Читати українською
Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота Манчестер Юнайтед
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победы над Манчестер Юнайтед (2:0) в матче 6 тура АПЛ.

44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрей Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

"Фелипе отдал прекрасную передачу, и я попытался пробить, удалось отличиться. Моя работа – забивать голы и отдавать ассисты, также надо быть спокойным, когда выходишь на позицию, с которой надо пробивать или отдавать на партнера.

Гол Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0

Я готов не на 100%, но с каждой игрой чувствую себя лучше. Надеюсь, что лучше сыграю в следующем поединке", – цитирует Ярмоленко официальный сайт Вест Хэма.

Украинец отметился голом в матче 6 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед, а его команда победила со счетом 2:0.

Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед благодаря голу Ярмоленко, который уничтожил самого дорогого защитника мира

blog_ava
Ярмоленко отметился красивым голом в ворота Манчестер Юнайтед
17:04
980
Теги
Украинцы за рубежом Вест Хэм - Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
56
мин
Лацио
21:45
Парма
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук