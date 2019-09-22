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Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

18:27 1934 Читать на русском
Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0
Вест Хем – Манчестер Юнайтед – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Вест Хем

Вест Хем вдома несподівано переміг Манчестер Юнайтед в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед.

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Вест Хем домінував впродовж першої половини зустрічі та був за це винагороджений. Перед свистком на перерву хавбек збірної України Андрій Ярмоленко не залишив шансів Де Хеа, влучно пробивши у дальній кут.

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В другому таймі усі намагання "червоних дияволів" зрівняти рахунок нівелювались захистом та голкіпером господарів. Натомісь "молотобійці" зуміли подвоїти перевагу завдяки голу Крессвелла.

Перемога піднесла Вест Хем на 4-ту сходинку (11 очок), Манчестер Юнайтед – 7-й (8 очок).

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який знищив найдорожчого захисника світу

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Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ
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