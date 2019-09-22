Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Вест Хем вдома несподівано переміг Манчестер Юнайтед в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед.

Вест Хем домінував впродовж першої половини зустрічі та був за це винагороджений. Перед свистком на перерву хавбек збірної України Андрій Ярмоленко не залишив шансів Де Хеа, влучно пробивши у дальній кут.

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В другому таймі усі намагання "червоних дияволів" зрівняти рахунок нівелювались захистом та голкіпером господарів. Натомісь "молотобійці" зуміли подвоїти перевагу завдяки голу Крессвелла.

Перемога піднесла Вест Хем на 4-ту сходинку (11 очок), Манчестер Юнайтед – 7-й (8 очок).

Вест Хем обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голу Ярмоленка, який знищив найдорожчого захисника світу