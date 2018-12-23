Ярмоленко – найдорожчий український гравець з топ-5 чемпіонатів, – Transfermarkt

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів з провідних чемпіонатів Європи.

За новими даними, найдорожчим українцем, який виступає у топ-5 чемпіонатів, став хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко, якого оцінюють в 20 млн євро.

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На другій позиції йде півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко (15 млн євро), третій – Євген Коноплянка з Шальке (10 млн євро). Зазначимо, що жоден з трьох гравців збірної України не додав чи втратив у ціні порівняно з літнім оновленням цін на Transfermarkt.

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