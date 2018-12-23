Ярмоленко – найдорожчий український гравець з топ-5 чемпіонатів, – Transfermarkt

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Асоціації з московським Спартаком – фанатів Динамо обурив маркетинговий хід клубуУкраїна — 09:55 3677
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Реал Мадрид – унікальний клубний чемпіон світу: 7 диво-рекордів, які встановила команда Соларі у фіналі КЧС-2018Іспанія — 09:00 2009
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