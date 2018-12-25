"Передай чернігівській черепасі, щоб відповідав, коли йому пишуть", – Макаренко потролив Ярмоленка

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко потролив у коментарях вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка, назвавши його "чернігівською черепахою".
Вадим Шаблій у своєму Instagram опублікував фотографію з вінгером Вест Хема Андрієм Ярмоленком, де вони тримають футболку з прізвищем українця.
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"Відвідали наших у Лондоні", – написав Шаблій.
Хавбек Андерлехта Євген Макаренко відзначився в коментарях, потроливши свого екс-партнера по Динамо.
"Передай чернігівській черепасі, щоб відповідав, коли йому в Whats App пишуть... !!!", – написав Макаренко.
Наразі Ярмоленко відновлюється після важкої травми, повернення вінгера очікується навесні.
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