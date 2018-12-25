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"Передай чернігівській черепасі, щоб відповідав, коли йому пишуть", – Макаренко потролив Ярмоленка

15:23 10 Читать на русском
"Передай чернігівській черепасі, щоб відповідав, коли йому пишуть", – Макаренко потролив Ярмоленка
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Півзахисник Андерлехта Євген Макаренко потролив у коментарях вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка, назвавши його "чернігівською черепахою".

Вадим Шаблій у своєму Instagram опублікував фотографію з вінгером Вест Хема Андрієм Ярмоленком, де вони тримають футболку з прізвищем українця.

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"Відвідали наших у Лондоні", – написав Шаблій.

Хавбек Андерлехта Євген Макаренко відзначився в коментарях, потроливши свого екс-партнера по Динамо.

"Передай чернігівській черепасі, щоб відповідав, коли йому в Whats App пишуть... !!!", – написав Макаренко.

Наразі Ярмоленко відновлюється після важкої травми, повернення вінгера очікується навесні.

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Теги
Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Євген Макаренко Євген Макаренко Вест Хем Вест Хем Андерлехт Андерлехт Збірна України
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