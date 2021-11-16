Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко має варіант зі зміною клубної прописки вже цієї зими.

Трабзонспор шукає заміну Жервінью, який порвав хрестоподібні зв'язки, та має три варіанти підсилення складу. Серед кандидатур опинився і Андрій Ярмоленко, повідомляє Fanatik.

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Трансфер українця виглядає реалістичним, оскільки його контракт з Вест Хемом завершується влітку 2022 року, а переговори можна починати вже взимку, тож ціна буде невисокою. Втім, керівництво Трабзонспора також розглядає варіант з підписанням екс-гравця Барселони Крістіана Тельйо та вінгера Істанбул Башакшехіра Едіна Вішчи.

До слова, Ярмоленко провів 13 матчів у складі Вест Хема у поточному сезоні, у яких віддав 2 результативні передачі.

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