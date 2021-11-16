Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко имеет вариант со сменой клубной прописки уже этой зимой.

Трабзонспор ищет замену Жервинью, который порвал крестообразные связи и имеет три варианта усиления состава. В числе кандидатур оказался и Андрей Ярмоленко, сообщает Fanatik.

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Трансфер украинца выглядит реалистичным, поскольку его контракт с Вест Хэмом завершается летом 2022 года, а переговоры можно начинать уже зимой, так что цена будет невысокой. Впрочем, руководство Трабзонспора также рассматривает вариант с подписанием экс-игрока Барселоны Кристиана Тельо или вингера Истанбул Башакшехира Эдина Вишчи.

К слову, Ярмоленко провел 13 матчей в составе Вест Хэма в текущем сезоне, в которых отдал 2 результативных передачи.

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