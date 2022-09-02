Сергій Ребров визначився зі стартовим складом на поєдинок 1-го туру проти Аджмана, повідомляє офіційний твіттер Аль-Айна.

Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн

Місце у старті отримав і Андрій Ярмоленко, який вперше зіграє в офіційному матчі за нову команду. Початок гри о 16:45.

Додамо, що українець зіграв у 6 поєдинках за Аль-Айн у спарингах, відзначившись 1 забитим м'ячем.

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