Ярмоленко потрапив до стартового складу команди Реброва на перший офіційний матч сезону
16:32 - Читать на русском
Півзахисник Аль-Айна Андрій Ярмоленко зіграє в першому турі чемпіонату ОАЕ.
Сергій Ребров визначився зі стартовим складом на поєдинок 1-го туру проти Аджмана, повідомляє офіційний твіттер Аль-Айна.
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн
Місце у старті отримав і Андрій Ярмоленко, який вперше зіграє в офіційному матчі за нову команду. Початок гри о 16:45.
Додамо, що українець зіграв у 6 поєдинках за Аль-Айн у спарингах, відзначившись 1 забитим м'ячем.
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