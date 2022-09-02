Сергей Ребров определился со стартовым составом на поединок 1-го тура против Аджмана, сообщает официальный твиттер Аль-Айна.

Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн

Место в старте получил и Андрей Ярмоленко, который впервые сыграет в официальном матче за новую команду. Начало игры в 16:45.

Добавим, что украинец сыграл в 6 поединках за Аль-Айн в спаррингах, отличившись одним забитым мячом.

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