Ярмоленко попал в стартовый состав команды Реброва на первый официальный матч сезона
16:32 - Читати українською
Полузащитник Аль-Айна Андрей Ярмоленко сыграет в первом туре чемпионата ОАЭ.
Сергей Ребров определился со стартовым составом на поединок 1-го тура против Аджмана, сообщает официальный твиттер Аль-Айна.
Ярмоленко забил дебютный гол за Аль-Айн
Место в старте получил и Андрей Ярмоленко, который впервые сыграет в официальном матче за новую команду. Начало игры в 16:45.
Добавим, что украинец сыграл в 6 поединках за Аль-Айн в спаррингах, отличившись одним забитым мячом.
Ярмоленко оминув Динамо: чому це матиме тяжкі наслідки не тільки для команди Луческу?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter