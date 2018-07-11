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"Їм знову потрібна ікона, герой" – як Вест Хем заплутав своїх фанатів з Ярмоленком

12:39 3697 Читать на русском
"Їм знову потрібна ікона, герой" – як Вест Хем заплутав своїх фанатів з Ярмоленком
Андрій Ярмоленко у Вест Хем – поки що тільки фотомонтаж

Вболівальники Вест Хема не можуть дочекатись трансферу Андрія Ярмоленка у свій клуб.

Декілька хвилин тому на своєму офіційному твіттері "молоти" запостили публікацію з анотацією "Їм потрібна ікона, їм знову потрібен герой. Я впевнений, що він зможе відповісти вимогам". Так Вест Хем описав трансфер Джека Вілшера. Вболівальники лондонського клубу настільки не можуть дочекатись оголошення трансферу Ярмоленка, що ледь не в кожній публікації на офіційному твіттері вбачають саме українця.

Ярмоленко прибув до тренувального табору Вест Хема – перехід максимально близький

"Це не Ярмоленко. Невже ви намагаєтесь довести мене до інфаркту"

"Це не той твіт, якого я хотів о цій порі"

"Я думав, це був Ярмоленко"

"Оголосіть Ярмоленка"

"Припиніть це робити. Ми хочемо Ярмоленка!"

Що ж, принаймні вони готові бачити в Ярмоленку свого нового героя. Трансфер Андрія мають офіційно підтвердити сьогодні, 11 липня. Український півзахисник повинен підписати 4-річний контракт, а вартість трансферу оцінюють у суму від 20 до 30 млн євро.

А тим часом у мережі з'явились повідомлення з фейкового твіттера Ярмоленка (сам гравець заявляв, що у нього є сторінка тільки в Інстаграмі), де він натякає на перехід у Вест Хем емоджі "молотів". А ще є ось такий цікавий твіт без підтвердження, буцімто Вест Хем анонсував трансфер вінгера Борусії Д, але видалив публікацію.

Фанати ж "молотів" уже бачать Ярмоленка безапеляційним гравцем основи в команді Пеллегріні на сезон 2018/19.

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