"Їм знову потрібна ікона, герой" – як Вест Хем заплутав своїх фанатів з Ярмоленком

Вболівальники Вест Хема не можуть дочекатись трансферу Андрія Ярмоленка у свій клуб.
Декілька хвилин тому на своєму офіційному твіттері "молоти" запостили публікацію з анотацією "Їм потрібна ікона, їм знову потрібен герой. Я впевнений, що він зможе відповісти вимогам". Так Вест Хем описав трансфер Джека Вілшера. Вболівальники лондонського клубу настільки не можуть дочекатись оголошення трансферу Ярмоленка, що ледь не в кожній публікації на офіційному твіттері вбачають саме українця.
Ярмоленко прибув до тренувального табору Вест Хема – перехід максимально близький
"Це не Ярмоленко. Невже ви намагаєтесь довести мене до інфаркту"
"Це не той твіт, якого я хотів о цій порі"
"Я думав, це був Ярмоленко"
"Оголосіть Ярмоленка"
"Припиніть це робити. Ми хочемо Ярмоленка!"
Що ж, принаймні вони готові бачити в Ярмоленку свого нового героя. Трансфер Андрія мають офіційно підтвердити сьогодні, 11 липня. Український півзахисник повинен підписати 4-річний контракт, а вартість трансферу оцінюють у суму від 20 до 30 млн євро.
А тим часом у мережі з'явились повідомлення з фейкового твіттера Ярмоленка (сам гравець заявляв, що у нього є сторінка тільки в Інстаграмі), де він натякає на перехід у Вест Хем емоджі "молотів". А ще є ось такий цікавий твіт без підтвердження, буцімто Вест Хем анонсував трансфер вінгера Борусії Д, але видалив публікацію.
Фанати ж "молотів" уже бачать Ярмоленка безапеляційним гравцем основи в команді Пеллегріні на сезон 2018/19.