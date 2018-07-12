Ярмоленко перешел в Вест Хэм: чего лондонский клуб ждет от украинца и как комментирует период в Боруссии

Футбольный директор Вест Хэма Марио Гусильйос оценил перспективы новичка лондонцев – полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который перешел из Боруссии Д.

"Мы очень рады приветствовать Андрея в нашей команде. Когда мы получили возможность подписать его, сделали это, не колеблясь. Ведь Ярмоленко действительно тот тип игрока, который мы искали.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

"Он – левоножный игрок, но может играть справа, является очень быстрым, замечательным в игре один на один против защитника. Он предоставляет команде много вариантов для нападения и забивает голы, быстр на контратаках и обеспечивает угрозу со второго этажа с его данными.

#WelcomeAndriy pic.twitter.com/nV8yZlXp8j — West Ham United (@WestHamUtd) 11 липня 2018 р. Андрей Ярмоленко перешел в Вест Хэм У него также очень хороший опыт игры за большие клубы и борьбы за титулы. В Дортмунде провел несколько хороших матчей, но, возможно, не совсем показал лучшую версию себя. Однако я считаю, что Мануэль Пеллегрини является идеальным тренером для Андрея и его стиля игры. Убежден, что он приходит к нам в идеальный момент. Ему 28 лет – расцвет сил для футболиста. Мы возлагаем большие надежды, что он сможет добиться успеха с Вест Хэмом", – цитирует Гусильоса официальный сайт "молотов".

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