Ярмоленко перешел в Вест Хэм: чего лондонский клуб ждет от украинца и как комментирует период в Боруссии

Футбольный директор Вест Хэма Марио Гусильйос оценил перспективы новичка лондонцев – полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который перешел из Боруссии Д.
"Мы очень рады приветствовать Андрея в нашей команде. Когда мы получили возможность подписать его, сделали это, не колеблясь. Ведь Ярмоленко действительно тот тип игрока, который мы искали.
Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма
"Он – левоножный игрок, но может играть справа, является очень быстрым, замечательным в игре один на один против защитника. Он предоставляет команде много вариантов для нападения и забивает голы, быстр на контратаках и обеспечивает угрозу со второго этажа с его данными.
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