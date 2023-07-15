"Когда я играл в Динамо – представлял это себе немного иначе, но случилось, как случилось.

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Есть ряд причин, но это уже... Да, я недоволен тем, как сложилась моя карьера в Европе, но то, что я получил опыт – да. Это 100 процентов.

Что я поиграл с лучшими футболистами в мире – да. Увидел немножко другой уровень, увидел как люди готовятся, тренируются. Это тот опыт, который ты не получишь, играя постоянно в одной команде", – рассказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, 33-летний вингер один сезон провел в дортмундской Боруссии, откуда перешел в Вест Хэм. После четырех лет в лондонской команде присоединился к Аль-Айну. В конце июня вернулся в Динамо, подписав с киевлянами контракт на 2 сезона.

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