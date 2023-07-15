"Чи відчуваю себе легендою Динамо? Ні. Зараз модно кожного гравця, який закінчує, чи ще щось, називати легендою. Хай це вирішують уболівальники. Так, є певне минуле, коли я грав у Динамо. Зараз інший час, потрібно все заново доводити і собі, і вболівальникам, і партнерам, і головному тренеру. Хто легенда – напевно, вирішують уболівальники. Я почуваюся таким самим футболістом, як і всі, хто зараз на зборах. Ношу футболку найкращої команди країни. Відчуваю тиск і знаю, який потрібен результат.

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Чи розглядав варіант із переходом у Шахтар? Звичайно, ні. Це могло статися лише на початку моєї кар'єри, бо тоді був інтерес від Динамо і Шахтаря. Тоді це могло трапитися. Але я грав у Динамо, був капітаном команди. Звісно, я поважаю Шахтар, це хороша команда, але туди перейти б я не зміг. Я – динамівець", – сказав Ярмоленко в ефірі YouTube-каналу київського клубу.

Нагадаємо, після шести років, проведених за межами України, капітан національної збірної повернувся в Динамо. Ярмоленко підписав контракт на два роки, перейшовши на правах вільного агента.

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