"Ярмоленко не є головною зіркою": журналіст виокремив слабкі та сильні сторони Динамо на старті сезоні
Футбольний коментатор Ігор Бойко поділився думками щодо гри Динамо на початку сезоні.
"Що можна хороше говорити про Динамо, ви взагалі бачили їхній центр захисту? Дійсно як в захисті загалом, так і в персонально в центрі оборони команда грає погано. Є запитання щодо цих ігор й до Бущана, котрий мав би своїм досвідом допомагати молодим знервованим захисникам, і до флангів, бо Тимчик та Дубінчак не такі охочі та, головне, не такі навчені до гри назад, ніж вперед.
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Але центр захисту – це прямо тотальна небезпека. Будь-яка передача вперед, будь-яка передача до штрафного майданчика – це потенційно гострий момент. Робота захисника складається з двох пунктів: ось м'яч, який потрібно вибити; ось суперник, якому не можна дозволити пробити. Дуже складно, коли обидва центральні захисники не можуть впоратися з цим.
Водночас проблеми в захисті Динамо змушують команду більше думати про атаку. Перемог 1:0 не буде, переваги в один м'яч завжди замало. Ще напередодні початку сезону було це магічне запитання: чи зможе Динамо забивати більше, ніж пропускає.
Поки що все виходить. Ярмоленко не є головною зіркою цієї команди, але він є важливою частиною. У нього, можливо, вже немає якостей, аби вирішувати все самотужки (хоча восени буде краще помітно), але є точно є клас допомагати команді. Буяльський увімкнув плеймекера, бо й без нього є кому забивати, Шапаренко додає цікавих рішень, розвантажений Сидорчук знаходить партнерів поміж лініями.
Що й говорити про Ваната, котрий ледь не перший нападник Динамо, який дивиться на ворота з часів Брауна Ідеє. Цікаво, що в інтерв'ю Ванат називав нігерійця тим гравцем, за яким він особливо слідкував. Хоча сам він нагадує більше Ісмаеля Бангура через таку ж нахабність та непередбачуваність в діях", – поділився Бойко в своєму Telegram-каналі.
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