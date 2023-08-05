"Що можна хороше говорити про Динамо, ви взагалі бачили їхній центр захисту? Дійсно як в захисті загалом, так і в персонально в центрі оборони команда грає погано. Є запитання щодо цих ігор й до Бущана, котрий мав би своїм досвідом допомагати молодим знервованим захисникам, і до флангів, бо Тимчик та Дубінчак не такі охочі та, головне, не такі навчені до гри назад, ніж вперед.

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Але центр захисту – це прямо тотальна небезпека. Будь-яка передача вперед, будь-яка передача до штрафного майданчика – це потенційно гострий момент. Робота захисника складається з двох пунктів: ось м'яч, який потрібно вибити; ось суперник, якому не можна дозволити пробити. Дуже складно, коли обидва центральні захисники не можуть впоратися з цим.

Водночас проблеми в захисті Динамо змушують команду більше думати про атаку. Перемог 1:0 не буде, переваги в один м'яч завжди замало. Ще напередодні початку сезону було це магічне запитання: чи зможе Динамо забивати більше, ніж пропускає.

Поки що все виходить. Ярмоленко не є головною зіркою цієї команди, але він є важливою частиною. У нього, можливо, вже немає якостей, аби вирішувати все самотужки (хоча восени буде краще помітно), але є точно є клас допомагати команді. Буяльський увімкнув плеймекера, бо й без нього є кому забивати, Шапаренко додає цікавих рішень, розвантажений Сидорчук знаходить партнерів поміж лініями.

Що й говорити про Ваната, котрий ледь не перший нападник Динамо, який дивиться на ворота з часів Брауна Ідеє. Цікаво, що в інтерв'ю Ванат називав нігерійця тим гравцем, за яким він особливо слідкував. Хоча сам він нагадує більше Ісмаеля Бангура через таку ж нахабність та непередбачуваність в діях", – поділився Бойко в своєму Telegram-каналі.

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